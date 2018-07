Las 9 reglas sagradas de El Coyote y el Correcaminos

Todos hemos crecido con los dibujos animados de El Coyote y el Correcaminos, y todos nos hemos preguntado alguna vez por qué El Coyote nunca alcanza a su adversario o por qué en ningún momento se dirigen la palabra, únicamente se oye el famoso “mic- mic” del ave. Ahora,, un compañero del creador de estos dibujos,, ha publicado en Twitter las 9 normas del juego que el dibujante estableció para que estos divertidos animales nos consigan arrancar una sonrisa, que dura ya varias décadas.

Esta es la traducción:El Correcaminos no puede dañar al Coyote excepto haciendo “bip-bip!”.Ninguna fuerza externa puede dañar al coyote, sólo su propia ineptitud o el fallo de los productos de Acme.El Coyote puede parar en cualquier momento, si no se convierte en un fanático. (“Un fanático es aquel que redobla su esfuerzo cuando ha olvidado su objetivo”, George Santayana).No puede haber ningún diálogo, excepto el “bip-bip!”.El Correcaminos tiene que permanecer en el camino, si no, lógicamente, no se habría llamado “Correcaminos”.Todas las acciones tienen que realizarse en el entorno natural de los dos personajes: el desierto del suroeste Norteamericano.Todos los materiales, herramientas, armas o artilugios mecánicos tienen que obtenerse de la CorporaciónSiempre que sea posible, la gravedad debería ser el mayor enemigo del Coyote.El Coyote será más humillado que dañado por sus fallos.

Posteriormente, otros creadores establecieron dos reglas más:. La simpatía de la audiencia siempre está con El Coyote.. El Coyote no puede atrapar o comerse a El Correcaminos. Estas reglas salieron a la luz en 1999, con la publicación de la biografía de Jones, sin embargo, esta revelación está llena de misterios ya que, uno de los guionistas de la serie, afirmó hace poco no haber oído nunca nada acerca de estas reglas. No sabemos si realmente Jones estableció estas normas, pero cualquiera que haya visto a estos graciosos animales animados estará de acuerdo en que todas ellas se cumplen y, además, lo hacen siempre.