Las 10 citas más famosas de la historia que son falsas

Los grandes personajes de la historia pasan a esta no solo por lo que hicieron en vida, sino también por aquello que dijeron. Todos recordamos el "pienso luego existo" de Descartes, el "ser o no ser" de Macbeth o "el dinero no puede cambiar la vida" de Bob Marley. Muchas de estas citas y frases célebres se han incorporado a nuestro lenguaje y se han hecho eternas pero no todas son ciertas. En Liopardo hemos recopilado una selección de las citas más famosas de la historia que son falsas, erróneas o están cambiadas. Estas 10 frases nunca se dijeron. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo La frase, tal cual, pertenece al guión de la película Metrópolis, que fue escrito por Thea von Harbour, esposa de Fritz Lang. Churchill la adaptó a “No tengo otra cosa que ofrecer que sangre, lágrimas, fatiga y sudor”. Liopardo | Liopardo Esta frase la dice realmente el personaje interpretado por John Savage en el cazador y no aparece para nada en la saga de Rambo. Liopardo | Liopardo En uno de los libros de Rousseau se atribuye esta frase a "una princesa", aunque no se especifica a cuál. No hay ninguna fuente de la época de la propia María Antonieta que le atribuya a ella esta cita. Liopardo | Liopardo Esta famosa frase jamás fue escrita por Cervantes, realmente pertenece a una obra de Miguel de Unamuno titulada Vida de don Quijote y Sancho. Liopardo | Liopardo Lo que en realidad escribió el pensador italiano en su obra El príncipe fue: “Aquellos que triunfan nunca resultarán avergonzados por el modo como hayan triunfado”. Liopardo | Liopardo Durante muchísimos años se dio como cierto que el epitafio de la tumba del genial Groucho Marx era "Disculpe que no me levante".En realidad en la tumba del más famoso de los Hermanos Marx solo figura su nombre y apellido, la fecha de nacimiento y muerte y una Estrella de David. Liopardo | Liopardo Primero el personaje de Ingrid Bergman le pide a Sam que toque la famosa "As time goes by" ("play it, Sam", es la frase en la versión original). Y más adelante el personaje de Bogart, completamente borracho, le dice que si la tocó para ella puede tocarla para él también ("you played it for her, you can play it for me"), pero la frase que todos conocemos, "play it again, Sam", nunca es dicha en la película. Liopardo | Liopardo La celebérrima frase de Sherlock Holmes no aparece en realidad en ninguno de los libros de Arthur Conan Doyle. Fue popularizada por la película "The return of Sherlock Holmes" de 1929. Liopardo | Liopardo Esta frase, antes nque al Ché, se le atribuyó a Dolores Ibárruri, “la Pasionaria”, y mucho antes aún a Emiliano Zapata, aunque los historiadores no han podido determinar que ninguno de ellos la dijera realmente.