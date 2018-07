La tragedia de París vista por @superfalete @gerardotc @norcoreano y @diostuitero

El mundo ha vivido una semana negra marcada por los brutales atentados de París, Beirut y Mali, una semana en la que el dolor y la rabia han sido compartidos por todos. En momentos así las redes sociales se quedan cortas, a los periódicos les faltan palabras y las banderitas aunque no están de más, son sólo postureo. A pesar de que Liopardo es un web de humor, a pesar de que nuestra principal intención es la de sacar una sonrisa a nuestros lectores y a pesar del horror, nuestros colaboradores no han podido permanecer callados ante lo sucedido, no han querido mirar a otro lado y sus plumas no se han escondido ante la barbarie. El martes @superfalete , nuestro experto en crónica rosa, reflexionaba sobre los famosos y las tragedias en la redes sociales . Para algunas personas es prácticamente imposible dejar de ser el centro de atención en todo momento y celebrities como Andrés Velencoso, Bar Refaeli o Victor Sandoval entre otros colgaban fotos suyas de París en Instagram un poco desafortunadas.

También el martes @gerardotc escribía un irónico " Manual para fanáticos religiosos " con dosis de humor pero a la vez elegancia. Un artículo en el que logró arrancar alguna sonrisa cómplice y lo hizo sin cabrear ni herir la sensibilidad de nadie. Gerardo recomienda a estos desalmados un tratamiento a base de follar, leer, viajar y hacer deporte para rehabilitarse y dejar de hacernos la vida imposible.

Por su parte nuestro amado líder, @Norcoreano , hablaba el miércoles de la guerra cibernética que Anonymous ha declarado a DAESH. ¿Cómo va a combatir esta gente a través del ordenador?¿Pegándole con el teclado en la cabeza a los yihadistas?, le pregunta el líder de Twitter, una reflexión interesante que puede tener su gran parte de verdad.

Pero de todos los artículos, editoriales y columnas que he leído en todos los periódicos y páginas web, ninguna era tan clara, rotunda y verdadera como la de @diostuitero No matarás . ¿Cómo es posible que se mate en nombre de dos religiones que hablan de amor? Nosotros no tenemos la respuesta pero mientras nos quede el más mínimo aliento seguiremos en pie.