La respuesta de este restaurante a una mala crítica se ha hecho viral

Muchos de nosotros al mirar por Internet un restaurante o elegir alojamiento cuando nos vamos de viaje nos guiamos por los comentarios que han dejado anteriores clientes en la página. Nos gusta que haya sinceridad en los comentarios, pero siempre con educación y respeto.

Este caso del restaurante ‘El Horno de Guardia’ en San pedro del Pinatar, Murcia, se ha hecho viral, por la inesperada respuesta del restaurante a una mala crítica que dejaron unos clientes que pasaron por el local.

La dueña del restaurante contaba para cada Cadena Ser que no suelen contestar a los comentarios para no perjudicar al restaurante porque cuando las críticas negativas se dicen con educación y respeto es muy lícito, pero "algunas personas empiezan a arremeter, a injuriar y a decir cosas que no son reales (…) Nos sentimos desprotegidos ante este tipo de plataformas" confesaba.

En esta crítica cuestionaban la calidad de los productos, además de afirmar que no se tomaban medidas para el COVID en el establecimiento y terminaban diciendo que no le dejaron pagar una parte en efectivo y otra con tarjeta.

La dueña contó que los clientes no emitieron esta misma queja cuando se encontraban allí, simplemente solicitaron el pago por separado y le informaron que tal como decía la carta no se podía pagar de forma individual, finalmente el cliente se dirigió a la camarera y le dijo que, si no le permitían pagar por separado, repercutiría en las malas reseñas.

"Lo que ustedes han hecho esta noche es calumniar e injuriar (ambos delitos penados) sobre las medidas de seguridad que mantenemos en el local y que son demostrables. Nos han adjudicado un delito contra la salud pública y no lo podemos permitir porque son acusaciones muy graves", señaló la dueña.

Según la dueña muchas veces se callan por miedo a represiones con sus locales, pero están cansados de sentirse desprotegidos y esta vez no se han callado. Su inesperada respuesta de ha hecho viral: "Nos veremos las caras en los tribunales". En el restaurante están planificando la demanda.

Por otra parte, muchos clientes han subido fotos donde puede verse claramente que el local sigue las medidas de seguridad para evitar los contagios.

Desde el restaurante ‘El Horno de Guardia’, hacen un llamamiento a que todos aquellos usuarios que lo deseen añadan comentarios en las plataformas, pero que lo hagan con críticas constructivas.

