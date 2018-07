La nota de un padre explicando a sus hijos como hacerse la cena que todo el mundo está compartiendo

"Vuestra alimentación ha dejado de preocuparme. Entre los dos sumáis 44 tacos", se puede leer en el primer párrafo de una nota escrita por un padre harto de tener que hacer la cena a sus dos hijos. La nota fue hallada en la encimera de la cocina junto a dos barras de pan y un cuchillo por la usuaria de Twitter @UandiMills. La joven se encontró el percal al llegar a su casa. Su padre había salido a tomar algo con sus amigos y su madre se había ido a cenar fuera, así que el primero creyó conveniente adjuntar la nota que ha sido retuiteada más de 14.000 veces en la red social.

"No sé si alguno de vosotros dos cena en casa. Vuestra madre cena fuera y yo voy a beberme un par de cervezas con los colegas. En todo caso, hace ya tiempo que vuestra alimentación dejó de preocuparme porque entre los dos sumáis 44 tacos. En todo caso, esto de la derecha se llama pan y se utiliza para quitar el hambre. Lo de la izquierda se llama cuchillo y algunos lo utilizan para practicar una incisión en el pan y meterle algo en medio. La nota a la que tuvo que recurrir un padre para que sus hijos se hicieran la cena. La cantidad de pan a comer va en función de la persona y a veces no guarda relación con el tamaño de la misma. Para rellenar el pan se puede utilizar cualquier cosa. Sólo es necesario que sea comestible. Nota: El cuchillo se coge por la parte más oscura, si no, os costará mucho abrir el pan y hasta es posible que sangréis".