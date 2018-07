La mejor pregunta de estadística de la historia ¿Eres capaz de resolverla?

No son matemáticas es una pregunta de pura estadística que se hizo viral hace tiempo y que continua sorprendiendo a todo el que se la encuentra por internet.

Por mucho que intentes buscar una respuesta acertada no podrás encontrarla ya que la pregunta es autoreferencial y una paradoja en sí misma.

Suponiendo que una de las cuatro respuestas es correcta entonces:

- La a y la d al ser iguales se autodescartan.

- La b tampoco puede ser porque la probabilidad de acertar al azar con un 50% sólo es posible si hay dos respuestas.

- La c también se descarta sola ya que no tiene sentido que con cuatro respuestas posibles no se puede acertar al azar con un 60% de probabilidades.

RESUMIENDO: Las cuatro respuestas son erróneas por lo que elijamos la que elijamos nos estamos equivocando.

Lo cierto es que la pregunta tiene una respuesta correcta, 0% de probabilidades, la paradoja es que la respuesta correcta no se encuentra entre las opciones que te dan. Si escoges al azar uno de los cuatro incisos, la probabilidad de obtener uno que tenga escrito “0%” es, precisamente, ¡de 0%!

Para complicar todavía más las cosas os diremos que si te hubieran dado 0% como una de las opciones posibles está también seria incorrecta ¿Cómo es eso posible? Esto lo puedes entender mejor leyendo este artículo de 2011 de Naukas donde lo explican en profundidad.

¿Hay una respuesta correcta? ¿Es un problema irresoluble? ¡Déjanos tus impresiones en los comentarios!