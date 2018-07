La mano que mece la cuna ¿Qué sucede con esta foto familiar de Trump?

Liopardo | Liopardo

Existen miles de fotos de Donald Trump y su familia circulando por Internet. Esta serie de fotos mostraba el estilo de vida de Trump, su mujer Melania y su hijo Baron en su multimillonario piso en Nueva York. Liopardo | Liopardo Una serie de fotos que no tienen aparentemente nada raro más allá del estilo recargado de la decoración y el excesivo oro por todas partes. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo ¿Fotos normales he dicho? Hay una foto que ha despertado la curiosidad de los internautas generando una pregunta para la que todavía no hemos encontrado respuesta.

¿Qué hace esa mano entre Baron Trump y la silla? ¿De dónde sale esa mano imposible? Estas son algunas de las teorias: