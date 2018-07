La la la han liado parda: los mejores memes y tuits de los Oscars

La 84 edición de los Premios Oscar fue la más polémica y rara de la historia. 'La ciudad de las estrellas - La La Land', que partía con 14 nominaciones terminaba la noche con 6 galardones. A pesar de ser, de largo, que más ganó se le escapo el de mejor película tras el error garrafal de Warren Beatty al leer el ganador de la categoría. Para explicar lo que pasó realmente con el premio a mejor película recomendamos leer este artículo de SeEstrena . Allí podrás ver también todos los ganadores y los mejores momentos. Si te quedas aquí es para ver los mejores chistes, tuits y memes.

A partir de aquí es cuando se lio parda...

Wowwwww the end of #BlackHistoryMonth just had a surprise ending. #Oscars pic.twitter.com/lIVhuWv3ks