La inexplicable ilusión óptica que transforma cuadrados en círculos

Cuadrados que se reflejan en un espejo y se ven como círculos, círculos que se convierten en cuadrados e incluso en rombos. Estos cambios de forma en diferentes figuras expuestas frente a un espejo están confundiendo a todo Internet que no es capaz de explicar como sucede. El japonés Kokichi Sugihara que quedó segundo en un concurso de ilusiones ópticas con este truco. El proceso de esta ilusión es muy sencillo, el autor coloca sus figuras, con forma circular y cuadrada, frente a un espejo, y al reflejarse ninguna mantiene su estado original.

Koichi no desvelaba el truco: "No podemos corregir la interpretación de las figuras aunque sabemos que son las mismas. Aunque rotemos las figuras frente al espectador, es difícil saber la verdadera forma del objeto por lo que la ilusión no desaparece". Más tarde en el canal "Make Anything" publicaron este otro vídeo en el que explican como se produce esta ilusión óptica.