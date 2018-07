La inesperada respuesta de una niña en un examen de matemáticas

Maddy Douglas estudia cuarto curso de primaria. En un examen de matemáticas, se ha visto en la obligación moral de no responder al problema que le estaban planteando, argumentando que. Su respuesta ha creado polémica, dado el tono de la pregunta para la edad de los estudiantes a los que iba dirigida. El problema planteaba una situación entre cuatro chicos de instituto que tienen cuatro citas con cuatro chicas diferentes. La pregunta consiste en resolver la combinación de citas entre chicos de ambos sexo. Sin embargo, Maddy lo tenía muy claro. Liopardo | Liopardo Esta fue su sincera respuesta: "No puedo responder a este problema porque mi madre dice que, de acuerdo con el código de chicas, una niña no puede salir con el ex-novio de una amiga". Jean Morrison Douglas, la madre de Maddy, publicó en su cuenta de Facebook la explicación que su pequeña empleó para no responder al problema. Bajo el hashtag, la original respuesta provocó un aluvión de comentarios en los que surgió el debate sobre la temática de ciertas preguntas de examen.