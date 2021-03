La increíble conversación por una oferta de trabajo que ha conseguido 100.000 'me gusta' en Twitter

Más información 99 curiosidades sobre la vida

Muchas veces nos encontramos con ofertas de trabajo extrañas, peticiones absurdas en las entrevistas o cosas que no son necesesarias. Pero ninguna petición es tan rara como esta que le hicieron a una chica y que está dando mucho que hablar.

El cruce de correos por una oferta de trabajo fue publicado en Twitter por una usuaria no ha tardado en hacerse viral y no es para menos. La internauta estaba buscando empleo cuando se encontró con una sorprendente oferta, sobretodo por que los datos que le pide son tan concretos que no creo que muchos sepamos contestarlos todos.

"¿Me vas a dar trabajo o me vas a hacer una carta astral?", ha escrito @nicxtinx, la autora del tuit en Twitter. Una publicación viral que está reventando esta red social donde tiene más de 100.000 me gusta y más de 6.000 compartidos.

