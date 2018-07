La historia del meme del chico que está a punto de explotar

Vivimos en la era de los memes, inundan nuestro Facebook, twitter y whatsapp. Ya anteriormente os contamos la historia que escondían los memes "Stoner Stanley” y "Success Kid" y ahora volvemos con uno de los memes que más ha triunfado el último año, el chico que está a punto de explotar. Liopardo | Liopardo Normalmente es muy difícil descubrir quién es la persona que sale en meme (salvo que sea famoso) pero en este caso es lo contrario. Se trata de un chaval estadounidense de apenas 20 años llamado Michael Mcgee y al que puede seguir en su twitter.

