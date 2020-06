La obesidad sigue siendo una de las grandes preocupaciones y dolores de cabeza de las sociedades avanzadas.

Cada vez más personas la padecen lo que conduce a enfermedades como la diabetes, problemas cardíacos, derrames, etc..

Sin embargo, a veces encontramos ejemplos de superación que hacen recuperar la esperanza de que un cambio a una vida más saludable es posible.

Este es el caso de Ethan Spiezer de 36 años, un hombre de Illinois, Estados Unidos, que se ha vuelto viral por su radical cambio.

Ethan está irreconocible desde que empezó a cambiar de rutinas y hábitos en 2017. Aún así, el camino no ha sido fácil.

Todo comenzó a raíz de tomar consciencia de los graves problemas de salud que comenzaba a tener.

“Me tomé unas vacaciones en San Diego. Necesitaba una extensión del cinturón de seguridad en el avión, no podía caber en los juegos del parque de atracciones y estaba sin aliento y cansado todo el tiempo. Mi esposa también estaba igual. Mi madre había fallecido recientemente y estaba extremadamente deprimida. Entonces me di cuenta de lo importante que era estar allí para mis hijos, así que decidí dar un vuelco a mi vida ”, ha explicado en una entrevista a Bored Panda.

Fue desde entonces cuando empezó a cambiar radicalmente su alimentación. Poco a poco fue mejorando y pudo empezar a hacer deporte.

Aunque no hubo momentos fáciles e incluso semanas donde no perdía un kilo, Ethan no desistió de su objetivo. A ello se sumó también su esposa Rebecca.

Tras un largo y duro camino, tres años después los resultados han asombrado a todo el mundo. Ethan ha perdido 90 kilos y Rebecca unos 40. Su estilo de vida ahora es completamente diferente y están muy felices por todos los mensajes que están recibiendo.

A toda la gente que le escribe, Ethan les deja un mensaje de ánimo. "Es importante darse cuenta de que es un camino ondulado con muchos baches y no puede darse por vencido después de enfrentar cualquier obstáculo. Deja de mirarte como si necesitaras perder todo el peso de una vez. Hazlo un día. Entonces solo sigue repitiendo eso algún día".

