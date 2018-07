Todos sabemos que twitter y los memes son una combinación perfecta. No acaba de empezar el año y ya tenemos el primer meme en viralizarse por la red de los 280 caracteres. La gente contesta porque no liga en tuits que empiezan todos de la misma manera con esta plantilla: "Gente preguntándome por qué "no ligo". Fácil. Hoy día, la mayoría liga en este orden: 1.- Folla. 2.- Decide si le gusta la persona. 3.- Habla y se conoce." Hay cientos de tuits con esta plantilla y esta es una selección de algunos de los mejores.