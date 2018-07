La gente está flipando con el truco de este chico con una botella de agua

Un estudiante de último año de instituto h a incendiado las redes sociales con posiblemente el más grande y a la vez siempre truco de todos los tiempos. Mike Senatore es estudiante del Ardrey Kell High School en Charlotte.Carolina del Norte. Recientemente actuó en un talent show organizado por el colegio donde hizo su espectacular truco ante una público que se volvió loco. Por suerte su amigo Wes grabó toda la escena y la subió a twitter para que pudiéramos disfrutarla.

Thank you for sharing such a beautiful talent @Mike_Senatore