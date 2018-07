La genial respuesta de un niño a un problema de matemáticas se vuelve viral

Una vez más la respuesta a un problema matemático vuelve a saltar a las redes sociales. Aunque esta vez no son los estudiantes sufriendo alguna prueba demasiado dficil o que no saben responder sino todo lo contrario. La sencillez y la lógica es la que puso en práctica este niño estadounidense, de 6 años de edad, cuando respondió de manera épica a esta pregunta: Bobby tiene 4 dimes (moneda de 10 centavos). Amy tiene 30 pennies (peniques, centavos). ¿Cuál de los niños tiene más dinero? El pequeño respondió: Bobby. ¿Cómo lo has sabido? Desarrolla tu pensamiento. Esto es lo que "desarrolló" el niño:Una respuesta simple directa y llena de toda lógica. ¿Qué cómo lo he sabido? Pues pensando, y lo dibujó en lugar de explicar que un dime equivale a 10 centavos, por lo que si tiene 4 dimes, Bobby tendría 40 centavos, 10 centavos más de los que tiene Amy. No sabemos la nota que le puso el profesor la orgullosa madre del pequeño colgó el logro de su hijo en Reddit y en Imgur, donde las visitas rozan los 5 millones en un sólo día. FUENTE: Europa Press