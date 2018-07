La fulminante carta de una niña que explica a sus padres quien es el Ratoncito Pérez

Estos días se ha hecho viral en Facebook una carta que fue publicada en Reddit hace un año. Un padre escribía el post bajo el título: "Encontré esto debajo de la almohada de mi hija". La pequeña, firme y rotunda, admitía a sus padres que había dejado de creer en el Hada de los dientes (el equivalente en otros países a nuestro Ratoncito Pérez) y que sabía que eran ellos quienes dejaban dinero debajo de la almohada. Estas fueron las duras palabras con las que Lexi, de nueve años, se sinceraba a sus padres: Liopardo | Liopardo Querida "Hada de los Dientes", Ya no creo en el Hada de los Dientes. Sé que sois vosotros quienes ponéis el dinero debajo de la almohada, mamá y papá. Lo siento si esto es duro para vosotros, pero ya tengo nueve años. PD: Tampoco creo en Santa Claus. Con amor, Lexi PD: Papi, ¡sé que fuiste tú quien escondió mis huevos de Pascua! La publicación dio lugar a un divertido hilo de comentarios con anécdotas de otros usuarios, que se solidarizaron con este padre: Liopardo | Liopardo Cuando tenía seis o siete años, me enteré de que el Hada de los Dientes le estaba dejando un dólar a todos mis amigos y yo sólo estaba recibiendo un mísero cuarto de dólar. Le escribí una carta mostrándole mi discrepancia. Recibí el pago de todos los dientes que ya se me habían caído.

