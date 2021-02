La épica conversación de WhatsApp entre un inquilino y su futura casera que está arrasando en Twitter

Más información 99 chistes cortos

Es normal que algunos personajes famosos no te suenen o no los conozcas pero hay gente tan icónica que asumes que es conocida por todo el mundo. Esta conversación de WhatsApp que se ha vuelto viral es un ejemplo de como alguien conocido por todo el mundo puede no serlo tanto por raro que pueda parecernos a muchos.

El usuario de Twitter @davidzatu ha compartido el intercambio de mensajes que ha tenido con la que puede ser su futura casera en Sevilla. Al compartir la conversación y su foto de perfil en WhatsApp no esperaba recibir está sorprendente contestación.

"Conversación con la que puede ser mi futura casera. Épico. ÉPICO", ha escrito el usuario de Twitter. El sorprendente tuit se ha vuelto viral acumulando 1.000 comentarios, 10.000 retuits y 100.000 me gusta.

