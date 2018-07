La crítica viral de una niña contra el sexismo en la ropa: ¿Por qué las niñas tenemos que ser guapas y los niños aventureros?

Esta chica tiene tan sólo 8 años y ya tiene muy en claro lo que significa el sexismo. Daisy Edmonds quedó completamente desconcertada cuando fue a la tienda Tesco y se encontró con una gran diferencia entre la ropa de chicas y chicos. Le molestó bastante que los mensajes en las camisetas fueran completamente distintos y sexistas. La pequeña no podía comprender porque en las camisetas para niños había mensajes inspiradores como "La aventura del desierto espera", "Piensa fuera de la caja" o "Héroe" mientras que los mensajes en las de chicas eran "Hey", "Me siento fabulosa" o "Hermosa". Liopardo | Liopardo Daisy le dice a su madre verdades como puños: "No lo encuentro inspirador, ¿qué parte de 'Hey' es la que mola? No lo entiendo. Mira, los chicos tienen 'Piensa más allá', que significa, sé aventurero, vive tus propios sueños... pero, insisto, 'Hey', ¿qué significa? ¿Acaso inspira algo?".

Al final del vídeo, la joven se toma una pequeña venganza personal y sitúa las camisetas de los chicos en la zona dedicada a las chicas. El vídeo ha generado tanta atención que según la página Metro la tienda se comunicó con Daisy y le dijo que en breve vendría una nueva colección con nuevos estilos.