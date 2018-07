La confusión de una tuitera en la ducha se vuelve viral

Esta tuitera confundió el jabón con algo con lo que le iba a ser muy difícil ducharse y twitter hizo el asunto viral. "Me quedé sin jabón. Busqué y encontré 2 de regalos navideños. Me metí a la ducha. Me lo pasé por el cuerpo. No hacía espuma. Era una vela", ha dicho la tuitera, que en pocos días lleva más de 20.000 retuits y numerosos comentarios.

