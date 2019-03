La chica del meme "Disaster girl" ha cumplido 18 años y este es su increíble aspecto actual

Seguro has compartido alguna vez o has visto esta imagen conocida como "Disaster Girl", una niña pequeña que observa con mirada y sonrisa diabólicas mientras detrás se quema una casa. La imagen puede dar la sensación de que ha sido la niña la que ha quemado la casa de sus vecinos a los que no soportaba o que le habían hecho alguna putada.

La fotografía fue sacada por el fotógrafo Dave Roth en enero del 2004, en su Flickr, y la protagonista es su hija Zoe que entonces tenía 5 años.

Liopardo | Liopardo

Todo empezó cuando Roth hizo pública una foto donde, durante la sesión de entrenamiento de bomberos con fuego real, Dave llamó a su hija, Zoe para fotografiarla y, por casualidad, está posó sonriendo diabólicamente delante de la casa en llamas

Ahora Zoe acaba de cumplir 18 años y su belleza está deslumbrando a muchos en Instagram, dale al play y sorpréndete.