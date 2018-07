La cariñosa respuesta de una mujer a unas dependientas que criticaron su aspecto se vuelve viral

Harriet Rae se disponía a realizar unas compras en la tienda Truro Superdrug, situada en la localidad de Perranporth, Cornwall, Inglaterra. Cuando Rae entró en el establecimiento, dos de las dependientas que lo regentaban comenzaron a criticar su aspecto físico, y su forma de vestir. El problema es que Rae pudo escuchar todos y cada uno de los molestos comentarios de estas. Sin buscar la discusión, ni mediar palabra con las dependientas Rae se marchó a casa. Fue allí cuando decidió publicar un post en su cuenta personal de Facebook dedicado exclusivamente a estas dos mujeres que habían despreciado su imagen. Su mensaje dice lo siguiente:

“Para las dos chicas que trabajan en Truro Superdrug esta tarde. No os preocupéis, he oído los comentarios que habéis hecho acerca de mi aspecto y de mis pantalones cortos. Obviamente, no es la primera vez que os habéis reído y habéis hecho unos comentarios acerca de otra chica, pero cuando lo hacéis, normalmente la persona de la que habláis probablemente mire a otro lado y le hagáis sentir realmente triste por dentro. ¡Pero hoy, por el aspecto de vuestras caras, realmente no estabais preparadas para la enorme sonrisa que os di! Para que lo sepáis, vuestras palabras no me hicieron daño. Me siento un poco triste porque pensáis que es aceptable hablar de esa manera de una mujer o de cualquier persona. Sinceramente, no creo que hayáis ganado nada salvo la cara de tontas que se os ha quedado al ver que os había oído. ...Si en algún momento leéis este post, como Cornwall es un sitio pequeño, ¿podríais ser un poquito más amables con vuestras palabras? Algunas personas no tienen la piel tan dura como yo, de hecho, algunas la tienen muy fina. Así que, en respuesta a vuestros comentarios, ¡os envío de vuelta un poco de amor! Si os habéis peinado y maquillado vosotras solas para ir al trabajo hoy, las dos sois muy talentosas. ¡Nunca he conseguido maquillarme los ojos o hacerme una cola de caballo en el pelo de una manera tan perfecta como la vuestra!" El post de Rae se ha convertido en viral por las redes sociales, y ya se ha compartido más de 54.000 veces en Facebook. Probablemente dichas dependientas hayan leído el mensaje, aunque aún no han dado señales. Sin embargo, el encargado de la tienda si que ha pedido perdón personalmente a Rae, y ha asegurado que esto no volverá a suceder.