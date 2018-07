La abuela pone al bebé en la cuna pero pasa esto

A pesar de los cuidados que tuvo para no hacer ruido y de sus movimientos lentos para intentar llevar a su nieto a la cuna sin despertarlo, una abuelita perdió el equilibrio y terminó de cabeza junto al bebé. Afortunadamente pudo caer de lado y no lo aplastó, pero arruinó su esfuerzo por dormirlo, el pequeño se sienta y la observa mientras ella logra levantarse y salir de la cuna ilesa. La mamá del bebé. Nikki Sharp Bishop, escribió "Mi mamá me va a matar, pero lo tenía que publicar. Para aquellos que no conocen a mi mamá, ella mide 1.50 y siempre ha sido retada por las alturas. Amo a esta loca mujer".

El video es todo un ya supera 21 millones de reproducciones en una semana solo en Facebook.