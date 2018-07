Junior, el bebé de 9 semanas con el mejor pelazo de todo Internet

Junior Cox-Noon, es un bebé de sólo nueve semanas de edad y llama la atención allí por donde va por culpa de su espectacular pelo. Liopardo | Liopardo Su madre aseguró en una entrevista que hacer la compra semanal con Junior, en vez de llevarle 40 minutos, le lleva dos horas debido a la cantidad de gente que se para a saludar al bebé. Liopardo | Liopardo El pequeño nació con mucho pelo y aunque los médicos le aseguraron a Chelsea Noon, su madre, que el pelo le caería como es habitual, esto no sucedio. ”Junior no ha perdido nada de pelo, incluso le ha crecido más” explicó Chelsea. Liopardo | Liopardo La madre le ha intentado poner algún gorrito cuando va a hacer recados para que la gente no se pare tanto y tardar menos, pero al pequeño no le gustan nada y llora. "Parece que a Junior le gusta ser el centro de atención y está encantado de que la gente se pare a saludarle”, explica.