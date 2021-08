Una joven valenciana denuncia que no le dejaron subir al autobús por llevar un top demasiado corto

Desgraciadamente hay gente en España que en 2021 sigue juzgando como se viste o se deja de vestir la gente.

Esta historia que se ha vuelto viral en Twitter nos llega desde Valencia y la protagoniza una joven llamada Cristina Durán.

La joven valenciana Cristina Durán ha usado su cuenta de Twitter para contar un momento desagradable que vivió en un autobús de la EMT de Valencia al sentirse discriminada cuando no le dejaron subirse.

El motivo es que llevaba un top corto o crop top de encaje y el conductor pensó que era demasiado sugerente.

"Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido disciminada. @emtvalencia, En otros 2 autobuses si que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?", se preguntaba la joven en Twitter, adjuntando esta foto de su vestimenta.

Después de volverse viral la propia EMT escribió a la joven para intentar aclarar lo sucedido. "Hola Cristina, gracias por comentarnos. Por favor, si nos indicas más datos por DM podemos investigar mejor qué ha ocurrido para tomar las medidas necesarias. Gracias y sentimos la mala experiencia", decía el mensaje.

La polémica estaba servida y el tuit ha generado comentarios de todo tipo algunos apoyando a Cristina pero otros criticándola duramente.

