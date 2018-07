Una joven gallega de 18 años arrasa en redes con su rap contra el machismo

Alexandra Pérez Prieto es una joven cantante, compositora y rapera de Monforte. Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo ha subido a sus redes sociales un rap que se ha vuelto muy viral.

Alexandra denuncia muchas de las situaciones de discriminación que siguen sufriendo las mujeres en la actualidad y reivindica un mundo feminista en el que exista una igualdad real entre hombres y mujeres.

"Mama siempre me dijo que no caminara sola pero nunca dijo al crio que a las niñas no se violan", es una de las frases de este genial rap. Asegura que compuso la canción con todo el cariño del mundo y espera que la gente la comparta.