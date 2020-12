"Mi amiga de 23 años se ha enrollado con mi madre de 57": el hilo viral que ha enganchado a Twitter

Los hilos llaman mucho la atención de los usuarios de Twitter, y si se trata de historias personales de los tuiteros mucho más. En esta ocasión, @Deifames ha logrado sorprender a la comunidad con una historia de amor singular. Y es que el joven ha contado durante tres días cómo se enteró de que su mejor amiga, de 23 años, y su madre, de 57, se enamoraron. Más de dos millones de usuarios interactuaron con el hilo.

El tuitero cuenta que todo empezó en sus vacaciones de Vigo, lugar donde viven sus padres. El joven decidió invitar a su amiga Carla, y a sus padres les cayó bastante bien, por lo que todo apuntaba a que el viaje iba a salir perfecto.

Sin embargo, las cosas estaban funcionando tan bien que Carla y la madre del joven comenzaron a vivir una historia de amor clandestina, de la que él se fue enterando poco a poco.

El tuitero cuenta en su hilo todos los secretos de la relación que nació entre su mejor amiga y su madre. Una historia que ha dejado en vilo a Twitter durante tres días. Aunque las protagonistas de la historia le llamaron la atención en varias ocasiones, el joven quiso seguir contando las atípicas vacaciones que había vivido.

Muchos de los lectores de este hilo no apostaban por la veracidad de la historia. Y es que, después de tres días inmersos en las aventuras amorosas de la madre y la amiga, resultó ser un hilo inventado.

El joven quería realizar un corto con este argumento, pero a raíz del confinamiento fue imposible llevarlo a cabo. Por ello, optó por crear el contenido de una forma diferente, para que la historia llegase a las personas. “Todos nos hemos enganchado a algo que, aunque sea bueno o malo, a mi me ha ayudado a decirme que no se me da mal esto de crear historias”.

Después de mantener con los ojos abiertos a más de dos millones de usuarios, se confirma que este tuitero es capaz de sorprender con argumentos de lo más dispares. En el vídeo encontrarás parte de este hilo.