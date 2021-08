Una influencer se vuelve viral al normalizar su bigote tiñéndoselo de colores

El incremento del uso de las redes sociales ha favorecido el aumento de la importancia del físico y de los cuerpos normativos, incentivando todo tipo de medidas para poder lucir bien en tus redes sociales: retoques estéticos, dietas estrictas, poses imposibles o retoques digitales están a la orden del día.

Como reacción a esto, muchas influencers abogan por el body positive, una corriente moderna que intenta normalizar todo tipo de cuerpos y aceptarte tal y como eres, con tus estrías, arrugas, celulitis o vello corporal.

Es el caso de esta instagramer, Joanna Kelly, una mujer que utiliza su cuenta para concienciar de la importancia de amar tu cuerpo y tu piel, y aceptarlos. Es por eso que no tiene ningún problema en compartir imágenes de su piel con acné, y posteriormente retocada con Photoshop para a la vez demostrar que no todo lo que se ve en redes sociales es real.

Recientemente ha adquirido audiencia en redes ya que ha publicado fotos de su vello facial. En lugar de depilárselo, cumpliendo las expectativas sociales, ha decidido teñírselo, resaltándolo aún más.

"Como tantas otras personas, crecí creyendo que el vello facial visible era antihigiénico, poco atractivo y masculino. Esto es algo que debemos desaprender colectivamente como sociedad". Afirma en una de sus publicaciones de Instagram, cuya cuenta está a punto de alcanzar los 80 mil seguidores. Tal y como relata, "un día me di cuenta de que me afeitaba para agradar a otros y no para agradarme a mí", así que tomó la decisión de dejar de afeitarse y de abrazar su vello corporal.

Los usuarios han aplaudido la decisión, y sus publicaciones se han llenado de comentarios agradeciéndole su labor a la salud mental.

VER MÁS: Operan a su abuela del ojo y la familia no deja de hacer chistes.