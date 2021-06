Un influencer escribió a un restaurante pidiendo comer gratis y le dieron una demoledora respuesta

Con la llegada de las redes sociales, cada vez más presentes en nuestro mundo, han llegado los influencers y nuevas formas de negocio.

Muchos influencers trabajan haciendo publicidad o colaborando con marcas pero hay algunos que se pasan de la raya como es el caso del protagonista de esta noticia.

Ana y Quintín son los dueños del restaurante AQ en Tarragona que tiene una nota de 4,6 de 5 en Google. Recientemente recibieron una curiosa propuesta de colaboración por parte de un influencer y decidieron compartirla con sus seguidores en redes sociales.

"He visto su restaurante y me encantaría probarlo. He pensado que podríamos colaborar de una forma original y divertida. Consistiría en venir a probar el restaurante de forma gratuita y, a cambio, publicaría toda la experiencia", decía el mensaje.

El influencer quería comer gratis en el restaurante a cambio de darles publicidad y visibilidad en redes sociales. La respuesta del restaurante AQ rechazando la propuesta no se hizo esperar y fue muy educada pero muy demoledora.

"Vaya usted donde quiera, pague lo que le toca, como hacemos todos, y opine lo que quiera", sentenciaron en la respuesta que se puede ver en nuestro vídeo y en el tuit que se ha vuelto viral.

