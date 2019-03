La infidelidad más viral de Argentina: "Marcelo eres un alto pajero"

"Quería contarles a todas las chicas de Instagram que Marcelito se olvidó el celular en mi casa, pobrecito. ¡Pobre Marcelo!”, así comienza la serie de vídeos que Gabriela González subió al Instagram de su novio.

Gabriela no se fiaba de Marcelo y sus sospechas se confirmaron cuando vio numerosos mensajes subidos de tono y fotos desnudo que su novio se enviaba con varias chicas a través de Instagram.

Completamente cabreada y fuera de sí Gabriela subió esta docena de stories al instagram de @marceloo.ceballos. Rápidamente saltaron a Twitter dónde se hicieron virales y hasta el hashtag #pobremarcelo era trending topic en Argentina.

"Le revisé todas las conversaciones y este pajero hijo de puta La verdad no lo puedo creer. He encontrado fotos de pijas, tetas de las minas que le envían. La verdad Marcelo yo no lo puedo creer", dijo furiosa la mujer, que explicó que llevaban dos años de novios.

No sabemos cómo Marcelo recuperó su móvil pero aprovechó para desmentir la versión de Gabriela y contar su punto de vista. "A ver insta. En principio quiero desmentir que estaba de novio con ella, hace dos meses me separé. Por otra parte me duele ver esta sociedad donde sólo escuchan una versión de los hechos y toman partida", comenzaba explicándose el hombre más apaleado del momento en Argentina.