El indignante comentario racista que recibió de una inmobiliaria una estudiante española al ver su foto de perfil en WhatsApp

Sara Brahim es una estudiante española de 18 años, actualmente está estudiando ciencias políticas en la Universidad de Granada. Recientemente se ha vuelto viral al compartir un problema que tuvo mientras estaba buscando piso en Granada.

Sara ha compartido en Twitter la conversación que tuvo con una persona de una inmobiliaria y se ha vuelto viral por lo racista de la misma.

"¿De dónde eres?", quiso saber la persona que iba a alquilar la habitación. "Pues he nacido aquí en España", ha respondido ella.

"No es por ser indiscreta, pero parece un campo de refugiados. La vista de la foto", ha respondido la persona de la inmobiliaria en un comentario que está indignando a todo el mundo.

En otro tuit la autora del hilo ha añadido: "Que la excusa que haya puesto la mujer es que por la foto que tengo de perfil no tenga solvencia económica da que pensar. No es que a esta intermediaria le importe si tengo solvencia o no, es que es una racista de cuidado".

Pincha en el vídeo para ver la preciosa foto de su madre que Sara tenía de perfil y leer toda la conversación.

VER MÁS: ¡Tremendo susto!