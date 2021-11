La increíble historia del imaginativo cartel que apareció hace 10 años en La Coruña

Más información Las 33 mejores reflexiones y tuits de humor sobre dormir

Esta es sin duda una de las historias más originales e imaginativas que hemos contado en Liopardo. Recientemente el usuario de Twitter Iago Prada decidió buscar en el baúl de sus recuerdos y rescatar estos carteles que colgó por las calles de La Coruña hace 10 años.

Lleno la ciudad con 100 carteles en los que explicaba que había perdido su bicicleta invisible. Pedía a la gente que le mandará información sobre su paradero al correo bicicletainvisbleperdida@gmail.com y a cambió ofrecía una recompensa.

"Una chorrada, sí, pero la gente se lo tomó en serio y, mientras yo aún pegaba carteles, la gente comenzó a responder", aseguró Iago Prada.

Pero la respuesta más currada de todas llego de una personas que se había creado un correo llamado ladrón de bicis y que le contó que tenía su bicicleta invisible.

"Soy una importante traficante de objetos invisibles. Mis clientes son gente importante y deprabada, jeques árabes, afiladores sádicos que te despiertan los domingos de resaca con su diabólico silbato, políticos del PP y hasta algún fontanero. No revelaré ningún nombre ya que la discreción es una parte importante de mi trabajo", empezaba el elaborado correo.

"Cuando vi tu bici invisble supe que tenía que robarla. Sin embargo al ver la desesperación con la que la estás buscando mi duro corazón de mafiosa se vvio conmovido y decidí no ponerla en el mercado negro de objetos invisibles. Pero antes tengo que saber cuál es la reconpensa que estás dispuesta a ofrecerme por ella", continuaba.

"No voy a esperar demasiado, si no contestas a este mail en un plazo razonable, comenzaré a aceptar las ofertas que me hagan por ella. La cosa está muy chunga para todos y mis pájaros dodos tienen que comer", sentenciaba el mensaje de la ladrona de objetos invisibles.

Iago y la ladrona estuvieron dos años entre 2011 y 2013 escribiéndose correos electrónicos cada cierto tiempo desde sus cuentas inventadas hasta que finalmente descubrieron que tenían un amigo en común y decidieron quedar a tomar algo.

Este tuitero ha explicado que ha decidió hacer el hilo tanto tiempo después porque justo hace ocho años que se tomó esa primera cerveza con la que se ha convertido en una de sus mejores amigas.

No podemos estar más de acuerdo con que no hay nada mejor que la amistad entre idiotas.

