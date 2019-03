18 imágenes que demuestran que 1998 fue hace 2000 años

Viajemos en el tiempo veinte años atrás y flipemos con 1998, todo te parecerá que sucedió hace siglos.

1. En 1998 Francia ganó el mundial de fútbol (este año también pero la primera vez, la que mola fue la de Zidane)

Mundial Francia 98 | Archivo

2. El 25 de marzo de 1998 se abrían las puertas del colegio Azcona para Quimi, Valle, Luismi, Cesar y demás compañeros en Antena 3.

Los protagonistas de 'Compañeros' | Antena 3

3. El 26 de enero de 1998, el presidente Bill Clinton, de pie con su esposa, dio una conferencia de prensa de la Casa Blanca en la que negó tajantemente haber tenido relaciones sexuales con Monica Lewinsky.

Bill Clinton y Monica Lewinski | Archivo

4. El 23 de marzo de 1998 en la ceremonia de entrega de los Premios Óscar arrasaba 'Titanic' ganando 14 premios. Di Caprio tenía 23 años y Kate Winslet 22.

Jack y Rose en una de las escenas de 'Titanic' | 20th Century Fox

5. Matt Damon y Ben Affleck ganaron el Óscar por el guión de ‘El indomable Will Hunting’. Tenían 27 y 25 años.

Matt Damon y Ben Affleck, amistad eterna | seestrena.com

6. "y paseé por mi mente y encontré, aquel rincón que te dejé, donde guardo los momentos que no olvidé"

En 1998 La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero al frente debutaban en la música.

7. Aunque sin duda la estrella aquel año fue Alejandro Sanz, número uno indiscutible con su disco 'Más' y su 'Corazón Partio'.

8. La película de Disney aquel año fue 'Mulan'.

Mulán y Mushu en el clásico Disney | Disney

9. y por si no te sentías suficientemente viejo la de Pixar, 'Bichos'.

Bichos de Pixar | Pixar

10 Steve Jobs había vuelto a Apple un año antes y en 1998 lanzó el iMac.

Steve Jobs presentando el iMac | Archivo

11 En 1998 la plantilla de baloncesto del FC Barcelona tenía en el banquillo a dos chavales de 18 años llamados Juan Carlos Navarro y Pau Gasol. Aquella temporada 98/99 ganarían la liga ACB.

Gasol y Navarro | Archivo

12 El pichichi de la liga 97/98 fue un legendario Christian ‘capocannoniere’ Viere que marcó 24 goles con el Atlético de Madrid.

13 El Nokia 6110 fue el teléfono móvil más vendido en 1998.

Nokia 6110 | Archivo

14 Este era el hombre más sexy según la revista People.

Harrison Ford | People

15 Will Smith triunfaba con 'Getting Jiggy With It'.

16 Bruce Willis salvaba la tierra en 'Armaggedon', la película más taquillera del año.

1998 - 'Armageddon' | seestrena.com

17 'Sex and City' debutaba en HBO

Las protagonistas de 'Sexo en Nueva York' | seestrena.com

18 Mónica y Chandler se enrollaban en el episodio final de la cuarta temporada de Friends.