Nace 'La Hiloteca': "Recopilamos hilos que cuenten historias exprimiendo al máximo las posibilidades de Twitter como formato"

Hablar de Manuel Bartual y Modesto García es hablar de hilos de Twitter. Todo empezaba el verano de 2017 cuando el fenómeno de las vacaciones de Bartual tuvo en vilo a toda España durante varios días.

En 2018 Modesto García ganó la I Feria del Hilo con su "Descubrí un asesinato en Twitter" y el presidente del jurado era Manuel Bartual.

Posteriormente se juntaron para crear #RedMonkey, un elaborado thriller en formato hilo que contaba la historia de @nelagarnela.

Este año Manuel Bartual vuelve a ser presidente del jurado en la II Feria del Hilo, acompañado de Modesto García, Andrea Menéndez y los representantes de las marcas patrocinadoras.

Juntos acaban de lanzar su último proyecto, 'La Hiloteca', una web en la que pretenden recopilar, archivar y ordenar los hilos virales que triunfan en Twitter España.

Hemos podido hablar con Modesto García que nos ha explicado cómo surgió este proyecto, nos ha explicado como seleccionan los hilos y nos ha desvelado su favorito.

Liopardo: ¿Cómo surgió la idea de La Hiloteca?

Modesto: La idea surgió a raíz de una serie de necesidades que habíamos detectado en primera persona con nuestros hilos. Para empezar, no había una plataforma que nos sirviera de portfolio, es decir, en la que guardar y exponer nuestros hilos de forma permanente. Habíamos usado algunas como Wakelet o Storify, pero la primera no acababa de funcionar bien y la segunda cerró. Por otro lado, ocurre una cosa con los hilos muy virales, y es que el exceso de respuestas e interacciones a veces los rompen, y se vuelven muy difíciles de leer, sino imposibles. Mi hilo del asesinato se rompió al poco tiempo de publicarse.

Otra necesidad que habíamos detectado, es que nos era difícil volver a leer ciertos hilos que nos habían gustado. Twitter, al ser una red social tan cronológica y tan rápida, enterraba rápido estos hilos y había que hacer un esfuerzo grande por volver a encontrarlos. Esto, además, hacía que fueran difíciles de descubrir por parte de aquellos usuarios que no lo hubieran leído en el momento de su publicación. Todas estas necesidades gestaron la idea de La Hiloteca. Considerábamos que era una plataforma sencilla pero que solucionaba totalmente estos problemas, así que nos lanzamos a diseñarla y programarla.

Liopardo: ¿Qué tipo de hilos podemos encontrar en la web?

Modesto: Recopilamos hilos que cuenten historias. Pueden ser de ficción o no ficción, pero es importante que nos cuenten algo que nos emocione, nos haga reir, nos sorprenda… No buscamos recopilar cualquier hilo por el simple hecho de ser un hilo, por muy viral que sea. No buscamos un análisis político de la situación actual o una retahíla de chistes encadenados, buscamos narrativas que utilicen las posibilidades que ofrece Twitter para expresarse de forma única.

Nosotros, personalmente, hemos venido haciendo historias de ficción con grandes dosis de suspense y ciencia-ficción pero también nos encantan las historias sobre acontecimientos reales que por alguna razón u otra nos resultan especiales. Una de las razones de crear La Hiloteca era precisamente categorizar los hlos, para poder consultar aquellos géneros que más nos interesen. Así que hemos creado una serie de categorías (Misterio, Amor, Familia, Animales, Histórico, LGTB…) que ampliaremos próximamente conforme vayamos descubriendo nuevas historias.

Liopardo: ¿El humor, la música o la política tienen cabida?

Modesto: Como en cualquier otro formato tradicional, absolutamente cualquier temática es susceptible de convertirse en una historia que atrape, sorprenda o emocione, y por tanto, tendría cabida en La Hiloteca. No es tanto una cuestión de qué tipo de historia cuentes, sino de cómo la cuentas.

Liopardo: ¿Cómo seleccionáis los hilos que entran?

Modesto: Intentamos seleccionar hilos que según nuestro criterio, cuentan buenas historias a la vez que entienden perfectamente la singularidad de Twitter como formato, es decir, que se sirvan de todas las posibilidades que ofrece Twitter (a nivel de interacción, ritmo, audiovisual…) y que hacen que este tipo de historias sean especiales y diferentes a las que podemos leer en otros formatos tradicionales.

Liopardo: ¿Cuál es tu hilo favorito?

Modesto: Mi hilo favorito sería sin duda “Emil y Xaver” de @GuillemClua, por ser un hilo que no solo está perfectamente narrado desde un punto literario, sino que exprime al máximo las posibilidades de Twitter como formato, incluyendo fotos, videos, gifs, dosificando la narración en distintos días y utilizando un lenguaje coloquial adaptado a la plataforma. Creo que es un caso ejemplar.