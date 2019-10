Una lista de tuits que perfectamente podría haber firmado yo y que considero tan acertada como necesaria estos días. Detrás de esta genial recopilación de tuits se encuentra uno de los tuiteros de humor más queridos y respetados por la comunidad, Manuel de BCN.

La tensa situación política en Cataluña y en España, la escalada de violencia, odio y sinsentido generalizado ha llevado a Manuel a querer intentar devolver a Twitter al camino del humor.

He podido conversar con él en privado para pedirle permiso para convertir el hilo en noticia y nos ha explicado los motivos que le han impulsado a crearlo: "Pues sí un poco es por eso, porque aunque no quieras la actualidad te marca lo que escribes y aunque le metas humor, te agrias un poco La lista era una manera de desengrasar un poco y si alguien lo lee y suelta una carcajada pues perfecto".

Manuel añade que "He buscado meter tuits que no tuvieran nada que ver con política. No es el ABC de twitter ni serán los mejores y seguro que me olvido un montón porque soy fatal para recrdar tuits y autores".