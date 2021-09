El hilo que cuenta como el gesto de un padre alemán en los 70 hizo que tengamos vacuna contra el Covid-19

Más información Fin de la mascarilla: Los 60 mejores tuits sobre mascarillas de toda la pandemia

España ya ha superado el 75% de población vacunada y Europa el 70% lo que es un gran paso en la lucha contra el Covid-19. Parte de este exito se debe a las empresas que han creado las distintas vacunas que se están administrando en todo el mundo.

Muchas son las personas involucradas en el desarrollo de estas vacunas pero la historia de Sahin Türeci es especialmente interesante. El tuitero Jorge Corrales es el autor de este hilo viral que cuenta la historia de Sahin y de Joachim, el hombre que cambió su vida y la de todos nosotros con un pequeño buen gesto.

Uğur Şahin y su esposa Özlem Türeci se hicieron famosos por ser los inventores de la vacuna corona distribuida por Pfizer. Su empresa BioNTech proporcionó la investigación crucial que hizo posible el avance.

Tanto Türeci como Şahin son hijos de inmigrantes turcos en Alemania. Şahin nació en Turquía. En los años 60 y 70, la sociedad alemana recibió a los trabajadores invitados, los llamados Gastarbeiter, e invitó a millones de personas de toda Europa para ayudar con la recuperación económica en la era de la posguerra.

Alemania tiene tres tipos de escuelas secundarias, de las cuales solo una allana el camino hacia la academia, el Gymnasium, mientras que los otros tipos se centran en trayectorias profesionales prácticas y aprendizajes.

Si aquel vecino suyo no hubiera intervenido para hacer cambiar la opinión de los profesores y de todas las personas de mente cerrada que no querian que Sahin llegara a la universidad hoy no podriamos haber contado con su ayuda para el desarrollo de la vacuna.

La historia de como su vecino aleman ayudo a Ugur Sahin e hizo que pudiera ir a la universidad es cierta pero el nombre de ese vecino no se conoce. Este es un ejemplo de como los pequeños gestos pueden ayudar a cambiar el mundo y de como muchas buenas personas no pasan a los libros de historia.