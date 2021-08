La hilarante reacción de una madre para espantar a un admirador que ha desatado las risas en Twitter

Con el auge de las redes sociales, ligar por internet es una práctica cada vez más extendida. Cualquier plataforma social es buena para intentar llamar la atención de la persona que te gusta. Pero cuando no hay chispa, es difícil decir a esa persona que no te interesa para nada. Es el caso de esta mujer, quien quiso quitarse de encima de una manera muy creativa a un usuario que trataba de entablar conversación con ella. Desafortunadamente no surtió efecto y el hombre siguió intentándolo con todas sus fuerzas.

"Hello, ¿cómo estas?". La conversación comenzó de manera corriente, a lo que la mujer contestaba sin muchos detalles. Hasta que, de repente, el usuario, original de Bélgica, preguntó: "¿Estás casado? Yo soy soltero", a lo que la mujer responde, sin rodeos. "Soy viuda. Maté a mi último marido". El conquistador pregunta, curioso, la razón por la que cometió tal atrocidad. La respuesta de la mujer anónima fue: "Por hacerme demasiadas preguntas". Tras un silencio que dura unas horas, el usuario vuelve a intentarlo y, como si no hubiera leído nada, sigue intentando entablar conversación y le pregunta sobre su trabajo.

Su hija, @patribltran en Twitter, publicó las capturas de pantalla en Twitter el pasado lunes, que no tardaron en hacerse virales. "Ayer le tiraron la caña a mi madre. Aspiro a ser ella". Escribió en la publicación junto a las dos imágenes.

En 3 días, el tuit ha acumulado ya más de 100 mil likes, compartido más de 4 mil veces y cientos de usuarios han aplaudido la creatividad de la mujer, así como se han enternecido por el usuario que quiso mostrarse confidente y seguir conquistando a su crush como si no hubiese leído nada.

