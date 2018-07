¿Has visto alguno de estos 8 vídeos virales? Resulta que son todos falsos

Consiguieron engañar a medio mundo y demostraron alguna de las flaquezas que tiene Internet. Crearon vídeos que fueron noticia en medios como CNN, Fox, The Guardian, Daily Mail, Bild y hasta Antena 3 que acumularon millones de vistas, pero ahora han desvelado que son falsos.

La productora australiana The Woolshed Co. anunció el pasado 11 de julio en un comunicado de prensa que durante dos años produjo un total de 8 vídeos virales falsos que dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales y que fueron reproducidos en cientos de medios de comunicación. El motivo de la producción de estos vídeos falsos fue el de realizar un experimento social de exploración del fenómeno viral denominado 'The Viral Experience'. Según Dave Christison, Director Ejecutivo de la compañía: “Hemos aprendido a saber qué es lo que funciona y lo que no, y las cosas imprescindibles que tiene que tener cualquier camapaña de marketing viral. Tanto si la duración fuera de 20 segundos como de dos minutos, el objetivo era que la audiencia se sorprendiera, riera o temblara, pero sobre todo que se entretuviera, más allá de su duración o cuestionabilidad”. Estos son los ocho vídeos que The Woolshed Co produjo e hizo viral, con más de 200 millones de reproducciones y más de 500.000 'Me gusta'. Un auténtico fenómeno viral. ¿Habías visto alguno?

3. Pelea de palos de selfie de dos turistas