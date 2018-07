¿Hacia que lado se está moviendo el autobús? El acertijo viral que niños responden y adultos no

En los últimos días se ha vuelto viral en Internet un pequeño acertijo, un problema mental que pone a prueba tus habilidades lógicas. Lo curioso es que la mayoría de niños lo resuelven sin dudar un segundo mientras que los adultos tardan mucho más en averiguar la respuesta o no la encuentran. ¿Serías capaz de averiguar qué dirección va a tomar este autobús cuando arranque? ¿Derecha o izquierda? Liopardo | Liopardo Este problema está planteado por National Geographic como parte de su programa 'Brain Games' donde un 80% de los niños menores de 10 años lo resolvieron en poco segundos. No se trata de un problema nuevo pero si que ha sido ahora cuando ha saltado a las redes sociales donde son muchas las personas adultas que no consiguen responderlo. En este vídeo encontraras la respuesta:

Liopardo | Liopardo

Liopardo | Liopardo

Liopardo | Liopardo