Guerra de carteles entre McDonald's y una licorería

La guerra inició a causa de una oferta publicada por McDonald’s en uno de sus carteles, como continua la historia te sorprenderá. ¡No te lo puedes perder! Un McDonald's situado en Massachusetts anunció en uno de sus carteles exteriores una de sus nuevas ofertas: 2 muffins de huevo por 5$ durante todo el día. Liopardo | Liopardo Pero, una licorería local llamada Sav-Mor, y situada justo enfrente, se tomó este cartel como una señal para comenzar una guerra. Por ello utilizó una de sus vallas publicitarias en la misma línea, en búsqueda de la pelea. Liopardo | Liopardo ¡La brecha ya estaba abierta! Oferta no valida en grupos. 3 muffins de huevo por 4$. Te toca, Mcdonald's. Así atacaba Sav-Mor a la gran cadena. Pero, ¿Se quedó esto aquí? ¡No!. Mcdonald's prolongó la contienda con otro mensaje: Sav-Mor, aún no habéis visto nuestro McMuffin. Liopardo | Liopardo Entonces, la cosa comenzó a ponerse algo más fea, y se convirtió en algo personal. Liopardo | Liopardo Mi jefe también es un payaso. Gracias McDonald’s, siempre quise un archienemigo, respondía Sav-Mor. ¡Atención! ¡Atención ¡Qué siguen! Liopardo | Liopardo De nuevo el cartel de McDonald's sufre un cambio, esta vez la respuesta es: Sav-Mor, nosotros no bromeamos, cascamos huevos. ¿Quién crees que ganó este divertido combate? Parece que Sav-Mor, se rindió a los pies del monstruo de las patatas fritas, con una contestación mucho más amable que las anteriores: Estoy secretamente enamorado del cartel de McDonald’s. Liopardo | Liopardo