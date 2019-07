Un fotógrafa ha criticamente a los invitados a las bodas que no paran de hacer fotos con el móvil después de que una mujer arruinara la foto profesional perfecta en la boda de uno de sus clientes.

En una publicación de Facebook, Hannah Mbalenhle-Stanley reveló cómo los invitados a menudo se interponen en su trabajo metiendóse dentro del marco de sus fotos profesionales para sacar las suyas con el móvil.

La fotógrafa profesional de bodas le dijo a sus seguidores que su trabajo se hace cada vez más difícil para aquellos que usan su teléfono, y compartió un ejemplo de una foto "arruinada" junto con esta carta.

"A la chica con el iPhone

No solo arruinaste mi disparo, sino que te llevaste ese momento del novio, el padre de la novia y la propia novia. ¿Qué planeas hacer exactamente con esa foto? Honestamente. ¿Vas a imprimirlq? ¿Guardarlo? ¿La miras todos los días? No, seguro que no. Pero mi novia habría imprimido esa foto, la habría mirado a menudo y recordado este momento mientras su padre la acompañaba por el pasillo el día de su boda. En su lugar, tú querías tomar una foto con tu teléfono, bloquear mi vista y tomar una foto que no usarás.

Invitados, dejen de ver las bodas a las que asisten a través de una pantalla, y en vez de eso, apaguen el teléfono y disfruten de la ceremonia. Ustedes son importantes para los novios, de lo contrario no estarían asistiendo a la boda. Así que, por favor, dejen hacer nuestro trabajo, y simplemente siéntense, relájense y disfruten de este momento único en la vida.

Sinceramente,

Los fotógrafos de boda."

La carta Hannah se ha vuelto viral después de ser compartida más de 160.000 veces y de acumular más de 1100 comentarios apoyando su crítica.

