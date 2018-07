Facebook cierra la pagina de un indio por compartir esta foto de un gatito

El pasado viernes, el bloguero tecnológico indio Varun Krishnan vió como su cuenta de Facebook era bloqueada después de que compartiera la foto de un inocente gato con un amigo. Puede sonar estúpido pero esto me acaba de pasar” dijo Krishnan al portal Mashable . “Estaba hablando con amigos, alguien me mandó la imagen de un gato en WhatsApp, y era tan lindo que se lo envíe a un amigo." Inmediatamente después de compartir la imagen a través de Facebook Messenger, la aplicación le pidió que volviera a ingresar su usuario y contraseña: "Antes de darme cuenta, todos mis dispositivos cerraron la sesión. Incluso en PC, Messenger notificó que mi cuenta de Facebook había sido deshabilitada,” agregó. "Mis fotos, mi cuenta de Facebook Ads (Varun pública contenido en FoneArena, un blog de tecnología), borraron mi presencia de Facebook en cuestión de segundos por la foto de un gato." Liopardo | Liopardo La cuenta de Krishnan fue restaurada, con una disculpa de Facebook por el incidente, aunque nunca explicaron el porqué esa imagen violó los términos de servicio de la plataforma. A simple vista sólo es un gatito feliz vestido de traje, pero si se examina con más detalle, se puede ver un texto borroso en algún idioma o símbolos. Varias webs suugieren que hay más casos de personas a las que han deshabilitados sus cuentas por compartir la imagen, incluso después de alterarla. Desde Mashable intentaron replicar el proceso con una cuenta de prueba para ver si también era desactivada pero no sucedió nada con ella.