Este ruso crea cosplays lowcost y sus 50.000 seguidores flipan

Alexander Kravets es un joven ruso originario de Moscú que ha causado una enorme conmoción en las redes por sus originales cosplays. Comenzó a introducirse en el mundo del cosplay en el año 2015, y desde entonces, su dedicación a este hobbie es absoluta. Cada día sube innovadoras fotos en las que aparece encarnando conocidos personajes del mundo del cine, la televisión o las series. Lo particular de sus disfraces es que están pensados para aquellas personas que no pueden gastarse mucho dinero en el vestuario, lo que él denomina cosplay 'adecuado'. Demuestra que, de forma económica, también puedes conseguir looks divertidos que se asemejen a personajes conocidos. El truco está en utilizar materiales y objetos cotidianos que tenemos a nuestro alrededor para que nuestro disfraz esté lo más conseguido posible. Desde comida, animales, toallas, cojines, muñecos...Todo vale. Desde luego, sus más de 55 mil seguidores de Instagram se lo pasan genial cada día gracias a su ingenio y ganas de reinventarse cada día.