Este padre publica en Facebook las normas para salir con sus hijas y su post se vuelve viral

Quien tiene hijos sabe lo complicada que es la etapa de la adolescencia. Además de los cambios que presentan en esas edades, llegan los primeros amores y, con ellos, alguna que otra preocupación para los padres. Los progenitores tienen que, por un lado, estar pendientes de que sus hijos escojan a la persona correcta pero, por otro, deben dejar que sean ellos mismos quienes se den cuenta de ello. En resumidas cuentas, tienen que darles apoyo y buenos consejos sin invadir su intimidad. Por complicado que parezca, Jeff Warren Welch lo simplificó bastante a través de un post en su cuenta oficial de Facebook donde anunciaba las reglas que él ponía si alguien quería salir con sus hijas. Tuvo una enorme acogida en la red, contando con más de 7.400 "me gusta", unos 1.000 comentarios y 36.000 usuarios lo han querido compartir en sus perfiles. El texto se llamaba "Normas para salir con mis hijas", aunque la publicación no tenía mucho que ver con algo tan estricto.

"Tendrás que preguntarles a ellas cuáles son sus normas. No educo a mis pequeñas para que sean el tipo de mujeres que necesitan que sus padres actúen como 'malotes' posesivos y aterradores para que sean tratadas con respeto. Las respetarás, y si no lo haces, te prometo que no necesitarán mi ayuda para ponerte en tu sitio. Buena suerte, calabaza", concluía Jeff. Muchos de los internautas han agradecido en la red sus sinceras palabras. Un nuevo punto de vista que ha tenido una gran acogida. ¿Qué te parece?