Este niño de 6 años escribe la carta más sincera a Papá Noel que todos están compartiendo

Como ya sabemos, quienes más disfrutan de estas fechas navideñas son los niños. Su imaginación hace que estos días se vuelvan mágicos. Sin embargo, a algunos se les termina esa inocencia antes que a otros, como es el caso de este niño de 6 años. La mayoría de los adultos somos conscientes de que figuras tan importantes como Papá Noel no son más que personajes navideños creados para mantener la magia de la Navidad. Por el contrario, hay algunos que crecen antes que otros, como este crío de tan solo 6 años. Al parecer, el día en que todos los pequeños tenían que escribir sus deseos a Papá Noel en una carta, él fue de lo más sincero y no quiso andarse con muchos rodeos.

La carta dice así: "Querido Santa, Santa, solo hago esto por la clase. Sé que tu lista de niños malos está vacía. Y tu lista de niñós buenos está vacía, y tu vida está vacía. No sabes los problemas que he tenido en mi vida. Adiós. Con cariño, no te voy a decir mi nombre" ¿Qué os parece?