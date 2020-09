Este inteligente perro ha elaborado un plan para conseguir su sitio preferido en el sofá

Kilo y Gypsy son dos perros rescatados que viven con su dueña Holly Suarez. Cuando. Están en su casa con ella una de las cosas que más les gusta hacer es sentarse con su dueña en el sofá y su lado favorito es el que está más cerca de ella, cuenta The Dodo.

Kilo ha encontrado una forma inteligente para quitar a Gypsy de ese lugar privilegiado cuando coge ese sitio antes que él. Simplemente usa un poco de engaño alejando a Gypsy del lugar con el pretexto de jugar y así poder cambiar las posiciones.

"La primera vez que sucedió, pensé: '¿Qué acaba de pasar? ¿Kilo realmente engañó a Gypsy? Los perros no hacen eso, ¿verdad?" contaba su dueña.

"Realmente no pensé que su plan funcionaría, pero siempre funciona. Esto ha estado sucediendo durante años. Pero Gypsy aún tiene que ponerse al día." añadía Suarez.

Afortunadamente, Gypsy nunca parece demasiado disgustada por haber sido engañada por Kilo, tal vez porque no se da cuenta de que lo ha sido. "Está un poco disgustada de que Kilo no quiera jugar, pero o termino jugando con ella o ella simplemente salta de regreso al sofá como si nada", decía para The Dodo.

