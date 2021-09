Este anciano te explica el problema de renovar el carnet de conducir a los 101 años

Está claro que el paso del tiempo no deja indiferente a nadie, pero a algunas personas les siente mucho mejor que a otras. Por esa razón, este hombre ha dejado sorprendidos a los usuarios de Tik Tok al verse tan fresco... con 101 años.

La TikToker @maquiabella ha publicado un vídeo de su abuelo en el que relata la odisea que tiene que pasar para renovar el carnet de conducir. Y es que, tal y como él mismo explica, pese a haber pasado el psicotécnico y tener aún los 15 puntos de carnet, ha sufrido un error informático. ¿La razón? el sistema de la DGT de Madrid renueva licencias de conducción hasta un límite de los 92 años de edad. "Lo han tenido que mandar a Santander y me han tenido una hora esperando". Y es que, según cuenta el entrañable anciano, tiene los 15 puntos, pero "podría tener 115 perfectamente porque no he tenido nunca nada".

Los miembros de la red social se han quedado estupefactos, quienes no se podían imaginar que tuviera una edad de tres cifras. "Me dices que tiene 70 o 65 y me lo creo" es uno de los comentarios que se puede leer en el vídeo, que ha superado ya los 50 mil Me Gusta.

¿Su secreto? en otro de los vídeos cuya nieta ha compartido, el anciano explica que para llegar así de bien a su edad hay que comer sano y ecológico, no fumar, no beber y evitar los procesados. ¡Un realfooder en toda regla!

VER MÁS: Castor roba peluches para hacer un dique