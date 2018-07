Estas son las tres mejores ilusiones ópticas del año

Susana Martínez-Conde es una coruñesa que dirige Laboratorio de Neurociencia Integrativa en la New York State University y que además la impulsora de, The Illusion of the Year Contest. Este concurso se lleva celebrando desde el año 2005 y este 2017 ya conocemos cuales han sido las tres mejores ilusiones ópticas.

Obra de Hedva Spitzer, Dana Tearosh y Niv Weisman, ingenieros de la Universidad de Tel Aviv, en Israel son los autores de esta impactante ilusión. Esta ilusión protagonizada por conejos demuestra que algunas formas sólo se ven en un fondo homogéneo cuando este se mueve.

Sí, todas las columnas son paralelas. Por alguna razón, el cerebro se confunde las variaciones entre los tonos de azul y nos hace creer que las columnas están chuecas, cuando en realidad todas son rectas. La versión de está clásica ilusión es obra de la artista Victoria Skye, de Atlanta (EE UU).

Un línea recta es el camino más directo para llegar a cualquier lugar. Pero aún así, cualquier tipo de deformación en la línea puede hacerla ver como más larga. Es fascinante como algo tan simple como una línea puede hacer que nuestra percepción cambie por completo. Desde formas que pareciera que desaparecen, hasta ángulos de cámara que hacen que un objeto se vea más grande o pequeño. En esta versión fue creada por el artista visual italiano Gianni Sarcone en los años 80.