Estas son las 10 normas que este novio tendrá que seguir a rajatabla para poder ir a Magaluf

Estas son las 10 divertidas -y algo psicóticas- normas que este británico tendrá que cumplir a rajatabla si quiere seguir teniendo novia cuando vuelva de su viaje con amigos a Magaluf. Liopardo | Liopardo La novia ha escrito un libro con las 10 normas, será por la mala fama esa ciudad, las fiestas salvajes y el descontrol o porque su novio es un poco golfo… aquí las tienes traducidas:1. ¡Asegúrate de que tu móvil tiene batería a todas horas! Y llama al menos una vez al día (2 minutos) 2. Nada de chicas. No las mires, no hables con ellas, ¡¡¡no las toques!!! (Ponme los cuernos y lo destruiré todo lo que sea tuyo, haré que tu vida sea un infierno y se lo contaré a Kim) 3. No le des a follow a ninguna chica en ninguna red social. 4. TATTOO = NAW, Te voy a revisar cuando llegues a casa 5. ¡No mezcles alcohol! "Las drogas son para idiotas" 6. Si estas en una fiesta en un barco, nada de juegos de beber con el otro sexo. 7. Duerme en tu propia cama 8. No invites a beber a chicas. Ese dinero te lo puedes gastar en mí. 9. ¡Manda mensajes a Kim todos los días! Va a estar preocupada. 10. Le hablarás de mí a todas las chicas. Si alguna intenta ligar contigo TE LARGAS. NADA DE FOTOS CON CHICAS O VÍDEOS DE SNAPCHAT