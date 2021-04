¿Estás de acuerdo? La carta de un director de un instituto a los padres de sus alumnos genera un apasionado debate

La supuesta carta de un director de instituto a los padres de sus alumnos de cara el periodo de exámenes que se acerca se ha vuelto viral en Twitter generando muchos comentarios positivos pero también un interesante debate con algunas personas que no comparten el mensaje.

La carta esta firmada por Amalio Gutiérrez Álvarez, director de un centro de educación secundaria obligatoria cuyo nombre o localización no ha trascendido, decidió mandar una carta a los padres y alumnos con motivo de la época de exámenes que se estaba acercando.

La carta fue compartida en Twitter originalmente por @s_juanpe pero se volvió viral gracias a este tuit de la popular cuenta de memes y virales @ceciarmy.

"Entre los estudiantes que se presentarán a los exámenes hay un artista que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura, hay un músico cuyas notas de física no le importan, hay un atleta cuya aptitud física es más importante que la química...", dice la carta que mucha gente está compartiendo.

Este director quiere quitar parte de la presión de los exámenes que tienen los alumnos y asegura que "Si su hijo o hija saca buenas notas, ¡genial! Pero si no lo hace... por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo".

"Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes, que lo ama y que no lo juzgará. Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llame", dice Amalio en la parte final de la carta.

¿Es real la carta o se trata de un bulo?

Un usuario en Twitter respondía al tuit original de @s_juanpe con una noticia de 2017 con una carta idéntica escrita en inglés que apareció en Reddit.

Esta carta es aparentemente de un director de escuela en Singapur que envía una carta antes de los exámenes a los padres de los niños.

Es obvió que la carta es una traducción literal de la que se volvió viral hace unos años. Puede ser que el tuitero quisiera traducirla para conseguir unos cuantos likes o puede ser que Amalio Rodríguez mandará realmente la carta traducida a los padres de sus alumnos. ¿Tú que piensas?

Intenso debate: ¿No pasa nada por sacar malas notas?

La carta ha generado un intenso debate en los comentarios de Twitter con partidarios del mensaje de la misma que están aplaudiendo el mensaje y gente muy contraria que considera que es dañino para la sociedad.

"Deberíais sentiros orgullosos de ese director, que reconoce que no todo el mundo debe seguir el mismo camino burocrático y que deben dejarse llevar por lo que les apasiona y motiva en la vida. No comprendo tanta gente criticándole", aseguraba @ExtranoTipo.

Pero hay muchos que opinan que estudiar es importante, que las notas y los exámenes tienen sentido y que la vida no es un camino fácil. "Patético. Los críos tienen que aprender que en esta vida no es todo bonito, que se van a tener que esforzar un huevo, y que van a acabar trabajando, la mayoría, en cosas qu3 no les gustan. Que dejen de vender humo a nuestros jóvenes", asegura @banshee8228.

Mientras que otros explican que lo que está mal es nuestro actual sistema educativo. "El sistema educativo actual "premia" a los alumnos con más capacidad para vomitar en una hoja lo memorizado. ¿Super importante sacar 10 en todo o eres un fracaso, no?", sentencia @Walking_Lie.

El debate está abierto con argumentos muy razonables por ambas partes y ese ha sido uno de los principales motivos por los que se ha viralizado.

